Llegó el turno de Marixa Balli en la pista del Bailando 2023 el miércoles y si bien se la vio divertida junto a Marcelo Tinelli luego hizo un descargo en sus historias, ya que habilitó la cajita de preguntas, y afirmó que la pasó mal.

Balli protagonizó un momento de risas junto a la comediante Fátima Florez, quien la imitó, y mediante sus historias de Instagram explicó que tuvieron algunos inconvenientes antes de comenzar con el show: "Los enteritos que nos íbamos a poner con Fátima, era uno S para mí y uno M para Fátima. Ella se puso el S y yo me tuve que poner el M, vestuario nunca se fijó. Yo llegué muy sobre la hora y no había más tiempo para cambiarlo".

"Yo me olvidé mis sandalias de Xurama y el canal me dio unas botitas que me quedaban chicas, ya estaba caliente con eso. Veníamos complicadas... y después Marcelo que no se acordaba que yo fabrico calzado y no indumentaria ya hace mucho tiempo, y cuando me dijo de ir a una bailanta... cuánto hace que no voy a una bailanta, y yo he ido a trabajar, no a bailar. Esas cosas me calentaron", se quejó.

También un fanático le preguntó por qué no le había gustado la imitación de Fátima, a lo que Marixa explicó: "No es que no me gustó, me encanta lo que hace, es fantástica. Me molestó mi participación ahí, que me parece que fue ridícula, no tenía sentido".

Para finalizar, en otra historia, la creadora de "La Cachaca" se dirigió directamente contra Marcelo Tinelli: "Estaba tildado, no me hizo ninguna pregunta interesante, es como que se quedó bloqueado. Yo también estaba tildada porque estaba enojada con lo que había pasado anteriormente con el enterito y el calzado. Cuando salió Fátima, yo ya estaba entregada, me quería ir. Soy respetuosa, lo dejé pasar, pero esto no se repite más".

ASÍ FUE LA IMITACIÓN DE FÁTIMA FLOREZ A MARIXA BALLI