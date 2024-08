En LAM (América TV), la angelita Marixa Balli confesó este jueves la drástica decisión que tomó tras enojarse con el conductor Marcelo Tinelli, con quien tuvo un romance años atrás.

“Quiero contarles esto", anunció la morocha al comienzo del programa conducido por Ángel de Brito. "Lo dejé de seguir hace dos meses”, reveló Marixa sobre el gesto que tuvo en Instagram con el presentador del Bailando.

“Y al día siguiente me deja de seguir él, es maravilloso”, contó riéndose. "¿Por qué lo dejaste de seguir?", le consultaron las panelistas. “Porque la verdad es que ya me pudrí, me harté de todas las bol…”, le respondió sin contar el motivo.

“Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y digo ‘le doy 24 horas’. Me hice una apuesta a mí misma: ‘te deja de seguir’ y fue automático, ¿quién miraba a quién?", contó.

“Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije ‘¿lo vio?, ¿se dio cuenta?’ y obvio que sí porque me dejó de seguir”, repitió Balli.

Luego, se sinceró y explicó la razón por la que lo dejó de seguir en las redes. “Fue un día que minimizaron y empezaron a hablar de La Salada y que si alguien se compraría ropa ahí. Fue cuando fui a bailar con La Bomba Tucumana, que yo me puse mal”, recordó.

“Estaba Lizardo Ponce y Marcelo le hace un juego en joda. ‘Y vos Lizardo ¿te comprarías ropa en La Salada?’ y él dijo que no como minimizando, discriminando, que yo ahí dije ‘paremos un cachito’”, remarcó enojada.