En la noche de última oportunidad, los participantes sorprendieron a los chefs y tomaron la inesperada decisión de salvar a las dos figuras de la gala de eliminación.

Este martes 18 de noviembre se llevó a cabo la noche de última chance, en la que los participantes de Masterchef Celebrity debían cocinar un plato de Germán Martitegui : ceviche de algas y hongos . Luego de probar todos los platos, los jurados debatieron para decidir qué participante sube al balcón y se salva de la gala de eliminación.

Antes de reunirse entre los chefs para tomar la decisión, Martitegui compartió: "Les quiero decir algo a los chicos, imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado... Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy ".

Entonces se reunió a debatir y anunciaron que la decisión era unánime. Por lo que Donato de Santis llamó primero a Walas, Julia Calvo y Alex Pelao , quienes pasaron al frente afirmando que ya sabían cuál era la decisión y finalmente se llevaron el delantal negro.

Después Damián Betular hizo pasar al frente a Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López , y comentó: " P ara mí el delantal negro hoy no es una derrota, es una oportunidad para la gala de eliminación seguir creciendo , tómenlo como entrenamiento, porque los tres lo tienen ".

Finalmente, Martitegui hace pasar al frente Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal . " Mayoría femenina entre los mejores ceviches de la noche ", compartió el chef.

Marixa Ball emocionada con su participación

"Todos los platos estuvieron bien, yo salvaría a las cinco, pero no puedo, hoy me duele dar los delantales negros... Pero bueno, Susana queda con las felicitaciones, Eugenia y Eva", anunció Martitegui. Entonces, quedaron Marixa y Emilia en el frente, y el jurado confirmó: "La cocinera que no va a la gala de eliminación y se salva es... las dos".

Al escuchar la noticia, los participantes comenzaron a festejar y Wanda Nara comentó: " ¡Nunca había pasado todavía! ". En ese momento, Marixa y Emilia subieron al balcón y se pusieron a bailar “La Cachaca”.

La bailarina compartió su felicidad por cocinar el plato de Germán Martitegui y recibió elogios por su crecimiento y conexión con la cocina.

Mientras estaban cocinando, el chef se acercó a conversar con Marixa Balli y ella no dudó en compartir su emoción con este desafío.

" Estoy muy concentrada porque me encantó el plato , me encantaron los sabores, estoy descubriendo cosas maravillosas, me enamoré del alga, del papel de arroz, estoy enloquecida. Y además, un placer tu clase maestra, para mí un honor ", expresó la participante frente a Germán.

Cuando llegó el momento de presentar el plato ante el jurado, le preguntó a Germán si podía probar el alga que hizo ella y él comentó: " Me encantó el sabor de este plato ". A lo que Wanda Nara expresó: "Probé el alga y es el sabor del océano. Vos decís '¿qué sabor tiene el océano?', eso".

Sin dudarlo, todos estaban de acuerdo con la conductora. Rápidamente, Germán comentó: " Me encanta verte así Marixa ".