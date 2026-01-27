Durante las primeras horas del día, la capital provincial amaneció con 19,7°C, cielo despejado con presencia de neblina, humedad elevada del 96%, presión atmosférica de 1012,8 hPa, viento del sudoeste a 8 km/h y una visibilidad estimada en 8 kilómetros.

Según el pronóstico oficial, la mañana se presentará mayormente nublada, con temperaturas que rondarán los 23°C y vientos leves del sector sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

Hacia la tarde, se espera un marcado ascenso térmico, con una temperatura máxima cercana a los 33°C, en un contexto de chaparrones aislados. La probabilidad de lluvias aumentará al 10-40%, mientras que los vientos rotarán al sector norte, manteniendo intensidades similares.

Durante la noche, el tiempo continuará inestable, con tormentas aisladas y temperaturas que se ubicarán en torno a los 31°C. El viento soplará del sudoeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Ante este escenario, el SMN recomienda extremar las medidas de prevención frente al calor, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa.

La alerta amarilla implica efectos leves a moderados en la salud, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Pronóstico extendido

El miércoles tendrá una mínima de 23° y una máxima de 35°. Se esperan tormentas y chaparrones durante toda la jornada.

Para el jueves el cielo estará parcialmente cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 25º y una máxima de 35º.

Finalmente, el viernes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 34º.