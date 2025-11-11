Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades leves de precipitaciones en la tarde con valores entre 0% y 10%, pasando a la noche con porcentajes de entre 40% y 70%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 30º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1010.4 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por lluvias fuertes en el departamento La Capital. Este indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 16° y una máxima de 30°. Se espera cielo mayormente cubierto durante todo el día con lluvias fuertes en la mañana.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 17° y una máxima de 29°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el viernes se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 31°.