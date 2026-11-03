El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con tormentas fuertes durante la mañana y la tarde en la ciudad de Santa Fe. La temperatura máxima llegará a los 26°C y se esperan lluvias de variada intensidad. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

El tiempo se presenta inestable este martes 3 de noviembre en la ciudad de Santa Fe, con condiciones propicias para el desarrollo de tormentas y un alerta amarillo vigente por fenómenos meteorológicos. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 la temperatura era de 20,1°C, con cielo nublado y tormenta sin precipitaciones.

La humedad se ubicaba en el 85%, la presión atmosférica era de 1008,1 hPa y el viento soplaba del noreste a 19 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

Para esta jornada, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. Las tormentas fuertes podrían presentarse tanto durante la mañana como en horas de la tarde, mientras que hacia la noche se esperan tormentas aisladas.

En cuanto a las probabilidades de precipitación, el SMN estima valores de entre el 40% y el 70% para la mañana y la tarde, y de entre el 10% y el 40% para la noche.

El informe climático del SMN abarca noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027 en todo el país.

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Alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para la región. Este nivel advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las condiciones comenzarán a mostrar cambios durante los próximos días, con temperaturas máximas que se mantendrán entre los 27°C y los 28°C.

Miércoles: se espera una jornada con una mínima de 17°C y una máxima de 27°C.

Jueves: la temperatura mínima descenderá a 12°C, mientras que la máxima se mantendrá en 27°C.

Viernes: se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima de 28°C.