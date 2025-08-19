Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto y lluvia continua desde horas de la madrugada. Se espera que continúe con mayor intensidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas fuertes en la mañana, pasando a lluvias fuertes en la tarde con valores entre 40% y 70%, perdiendo intensidad de precipitación por la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 18º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1000.4 hPa, viento sudeste a 25 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta naranja por tormentas fuertes y posible caída de granizo para el departamento La Capital desde horas de la noche y extensivo a la tarde en valor amarillo

Qué se espera del alerta naranja

Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 12° y una máxima de 20°. De forma aislada, las lluvias se sostendrán por la madrugada, pasando a clima ventoso en la mañana y cielo sólo cubierto el resto del día.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 9° y una máxima de 21°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.

Finalmente, el viernes se presenta nuevamente con cielo mayormente nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 14° y la máxima de 18°.