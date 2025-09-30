Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay leve probabilidad de lluvias en la mañana con valores menores a 10% que durante el resto de la jornada sólo serán presencia de nubes.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 25º, bajando a 19° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1012.6 hPa, viento sur a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 13° y una máxima de 25°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 14° y una máxima de 27°. La jornada se presenta con cielo algo cubierto en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.

Finalmente, el viernes se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 14° y la máxima de 29°.