Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0% en la mañana y llegarían hasta el 10% en la tarde.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 29º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1014.4 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles tendrá una mínima de 19° y una máxima de 33°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el jueves se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 20º y una máxima de 33º.

Finalmente, el viernes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.