La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 5.39.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura que rondará los 31 grados y viento muy leve del sector sudoeste.

Hacia la tarde, se espera el momento más agobiante del día: el termómetro alcanzará una máxima de 36°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 33 grados, viento del sector sudeste entre 7 y 12 km/h y baja chance de lluvias, estimada entre 0 y 10%.

En las primeras horas del día, la capital provincial registraba 21°C, cielo despejado, 81% de humedad, presión de 1003,8 hPa y viento del noreste a 4 km/h, con buena visibilidad. El sol saldrá a las 6.30 y se pondrá a las 20.02.

Pronóstico extendido

El calor continuará siendo protagonista en Santa Fe durante los próximos días, aunque con un leve alivio hacia el final de la semana.

Miércoles: mínima de 25°C y máxima de 36°C, con ambiente muy caluroso.

Jueves: será la jornada más sofocante, con mínima de 27°C y máxima nuevamente de 36°C.

Viernes: se espera un descenso térmico, con mínima de 23°C y máxima de 31°C, marcando un alivio relativo tras varios días de temperaturas extremas.

Desde el SMN recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.