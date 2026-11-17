El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 29°C para este martes, sin probabilidades significativas de lluvias. Cómo seguirá el tiempo hasta el viernes.

La jornada comenzó en la ciudad de Santa Fe con 18,6°C, cielo nublado y una humedad elevada del 96%, de acuerdo con los datos meteorológicos actualizados a las 6. La presión atmosférica se ubicó en 1004,2 hPa, mientras que el viento soplaba del sector oeste a 13 kilómetros por hora. La visibilidad era de 12 kilómetros.

Para este martes, el SMN prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 25°C y viento del sur de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde continuará la nubosidad y se alcanzará el registro máximo previsto para la jornada. El viento también rotará dentro del sector sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a mostrar una disminución de la cobertura nubosa, con cielo parcialmente nublado y una temperatura aproximada de 24°C. El viento soplará del sudeste, entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no anticipa lluvias significativas: la probabilidad se ubicará entre el 0 y el 10% durante la mañana y será del 0% para la tarde y la noche.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico del SMN anticipa condiciones relativamente estables en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas máximas cercanas a los 30°C y mínimas que se mantendrán alrededor de los 18°C y 19°C.

El miércoles 18 de noviembre se espera una mínima de 19°C y una máxima de 29°C. El jueves 19, los registros térmicos oscilarán entre los 18°C y los 28°C.

En tanto, para el viernes 20 de noviembre se pronostica una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.