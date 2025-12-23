Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas asiladas en la mañana con valores entre 10% y 40% de probabilidades, pasando a cielo parcialmente cubierto el resto de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1005.8 hPa, viento noroeste a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 0 km/h y 2 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el departamento La Capital para horas de la mañana.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 21° y una máxima de 32°. Se espera cielo cubierto durante todo el día, con leves probabilidades de lluvia en la mañana.

Para el miércoles se mantendría la inestabilidad, con chances de precipitaciones en la noche. La mínima será de 30º y una máxima de 35º.

Finalmente, el jueves tendrá menor inestabilidad y cielo mayormente cubierto el resto de toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 33º.