La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada estable, sin probabilidad de lluvias y con un progresivo ascenso de la temperatura durante la tarde. La humedad continúa alta en las primeras horas del día, con presencia de neblina y visibilidad reducida.

El martes comenzó con una mañana fría en la capital provincial. A las 6, la temperatura era de 1,2°C, el cielo se presentaba despejado con neblina, la humedad alcanzaba el 98%, el viento permanecía en calma y la visibilidad estaba reducida a 4 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin precipitaciones y con una temperatura máxima prevista de 16°C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento del sector norte entre 7 y 12 km/h.

Puede interesarte

Con el correr de las horas, las condiciones seguirán siendo favorables. Para la tarde se espera cielo ligeramente nublado, una temperatura máxima de 16°C y viento del norte con velocidades entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable respecto de los últimos días.

Hacia la noche, el cielo continuará ligeramente nublado, la temperatura descenderá hasta los 9°C y el viento rotará al noreste, con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

En toda la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial anticipa que las condiciones estables continuarán durante la segunda mitad de la semana, aunque con un marcado descenso de la temperatura hacia el viernes.

El miércoles se presentará con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Continuará el tiempo estable, con ambiente frío durante la mañana y temperaturas templadas por la tarde.

Para el jueves, el SMN prevé una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. Se espera una jornada más fresca, manteniéndose las condiciones de estabilidad y sin lluvias.

El viernes llegará con un nuevo descenso térmico. La temperatura mínima será de apenas 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 13°C. Será una mañana muy fría, con condiciones propicias para la formación de heladas en distintos sectores de la región, seguida de una tarde fresca y sin precipitaciones.