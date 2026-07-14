El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes estable, sin lluvias y con un progresivo ascenso de las temperaturas que continuará durante la segunda mitad de la semana.

Después de varios días con mañanas frías, Santa Fe comienza a transitar una semana con condiciones más agradables. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este martes 14 de julio estará marcado por el buen tiempo, cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y una temperatura máxima de 20°C.

La jornada comenzó con una temperatura de 8,9°C, una sensación térmica de 5,6°C, cielo despejado, 92% de humedad, presión de 1014,1 hPa, viento del noreste a 25 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, condiciones que permitieron un amanecer sin inconvenientes en la capital provincial.

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Con el correr de las horas, el cielo irá presentando nubosidad parcial, aunque no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

La temperatura mínima prevista para este martes es de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, ofreciendo una tarde templada para esta época del año.

En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 km/h, inicialmente desde el noreste y luego rotando al norte durante la tarde y la noche, una configuración que favorecerá el ingreso de aire más cálido.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN anticipa que las temperaturas continuarán en ascenso durante los próximos días, con tardes cada vez más cálidas y sin lluvias a la vista.

Miércoles: se espera una jornada con temperaturas entre 11°C y 22°C. El ambiente continuará estable, con nubosidad variable y condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Jueves: el ascenso térmico se hará más notorio. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a 25°C, con tiempo seco y cielo parcialmente nublado.

Viernes: será el día más cálido de la semana laboral. El SMN pronostica una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, manteniéndose las buenas condiciones del tiempo y sin probabilidad de precipitaciones.