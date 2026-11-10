Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 28°C y se esperan chaparrones durante la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.

El tiempo en la ciudad de Santa Fe tendrá este martes 10 de noviembre una jornada con temperaturas en ascenso y condiciones de inestabilidad hacia la segunda mitad del día.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, mientras que durante la tarde podrían registrarse chaparrones y, por la noche, tormentas aisladas.

A las 5, la temperatura era de 18,1°C, con una humedad del 76%, presión atmosférica de 1013 hPa y viento del este a 17 km/h. La visibilidad se mantenía en 12 kilómetros.

El sol salió a las 5.59 y se ocultará a las 19.36, por lo que la ciudad tendrá una extensa jornada de luz natural.

Para las primeras horas del martes, el SMN anticipa condiciones de cielo ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 15°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 18°C.

Hacia la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 28°C. Sin embargo, también aumentará la inestabilidad: el organismo nacional pronostica chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Por la noche, las condiciones podrían desmejorar. El pronóstico indica tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con una temperatura estimada en 23°C.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la tarde predominará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para la mañana se espera viento del norte, mientras que por la noche rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El SMN también prevé ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.

Pronóstico extendido

El calor continuará durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas máximas que irán en aumento y podrían alcanzar los 35°C hacia el viernes.

Para este miércoles 11 de noviembre, el organismo nacional anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 29°C.

El jueves 12, las temperaturas seguirán subiendo, con valores previstos de entre 18°C y 30°C.

El viernes 13 será el día más caluroso de este período. Según el pronóstico extendido del SMN, la temperatura mínima será de 20°C y la máxima llegará a los 35°C.