La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 29 de septiembre con tiempo inestable. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana se registraban 17,2°C, con 99% de humedad, cielo nublado y presencia de lloviznas durante la hora anterior.

El viento soplaba del sector oeste a 19 km/h, mientras que la visibilidad era de 12 kilómetros. Para esta jornada se espera un cambio en la dirección predominante del viento, que pasará a ser del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con posibilidad de tormentas aisladas. Hacia la tarde, en tanto, la probabilidad disminuye a entre 0% y 10%, mientras que para la noche no se prevén lluvias.

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Durante la mañana se esperan tormentas aisladas

La temperatura mínima prevista para este martes es de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas y cielo con abundante nubosidad. El viento continuará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura alcanzará su registro máximo de 22°C.

Durante la noche se mantendrá el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 19°C y sin lluvias previstas.

El sol salió a las 6:43 y se pondrá a las 19:04, de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

Pronóstico extendido

Miércoles: se espera una jornada con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Será un día más fresco durante las primeras horas, con una recuperación de la temperatura hacia la tarde.

Jueves: el termómetro se ubicará entre 14°C y 24°C. La jornada tendrá una temperatura máxima ligeramente superior a la prevista para el miércoles.

Viernes: se anticipa una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, manteniéndose valores térmicos similares a los de los días anteriores.