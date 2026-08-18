La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 9,9°C, cielo cubierto y lluvia débil. El viento del sur alcanza los 28 km/h y se esperan tormentas y lluvias aisladas durante la jornada. El pronóstico anticipa una mejora progresiva hacia el final de la semana, con una máxima de 20°C el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes una jornada fría, húmeda e inestable en la capital provincial. La temperatura máxima llegará apenas a 12°C y habrá ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La mañana de este martes 18 de agosto comenzó con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Santa Fe. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 se registraban 9,9°C, aunque la sensación térmica descendía hasta los 6,6°C debido principalmente al viento.

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El cielo se presentaba cubierto con lluvia débil y una humedad del 98%. La presión atmosférica era de 1015,3 hPa, mientras que el viento soplaba desde el sur a 28 km/h. La visibilidad alcanzaba los 7 kilómetros.

Para este martes se espera una jornada fría y con condiciones inestables. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura se ubicará alrededor de los 9°C.

Hacia la tarde, el panorama continuará inestable, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá al rango de 10% a 40%. La máxima prevista para la jornada es de 12°C.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y ya no se esperan precipitaciones. La temperatura volverá a descender hasta los 9°C.

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Según el pronóstico oficial, se mantendrá entre los 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sur durante la mañana y la noche y del sudeste durante la tarde.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante el día, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en sectores expuestos y al momento de trasladarse en motocicleta o bicicleta.

El sol salió a las 7:35 y está previsto que se oculte a las 18:38, aunque la nubosidad será una constante durante buena parte de la jornada.

Pronóstico extendido

Miércoles: las condiciones comenzarán a mejorar. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 16°C. La jornada será más templada que la del martes.

Jueves: continuará el ascenso de las temperaturas. El SMN anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, con una mañana más fría y una tarde agradable.

Viernes: será el día más cálido del período analizado. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 20°C.