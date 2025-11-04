Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades de tormentas aisladas en la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, pasando al 40% y 70% por la tarde. luego, a la noche será de entre 0% y 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 27º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1004.6 hPa, viento este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 14° y una máxima de 26°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, sin probabilidades de lluvias.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 16° y una máxima de 23°. La jornada se presenta con cielo cubierto durante todo el día, con leves chanches de lluvias en la tarde - noche.

Finalmente, el viernes se esperan tormentas aisladas en la mañana, pasando a cielo mayormente cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 18°.