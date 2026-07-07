El frío seguirá siendo protagonista en la capital provincial durante este martes 7 de julio. La jornada comenzará con apenas 1°C y presencia de neblina, pero las condiciones mejorarán con el correr de las horas gracias al cielo despejado y al ascenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes estable en la ciudad de Santa Fe, sin probabilidades de lluvias y con una amplitud térmica marcada.

Después de un amanecer muy frío, el sol permitirá que la temperatura alcance los 18°C durante la tarde. Para los próximos días se espera una continuidad de las buenas condiciones, aunque con un descenso de las máximas hacia el viernes.

La ciudad de Santa Fe inició este martes con una temperatura de 1,8°C, cielo despejado y una sensación térmica de -1°C, producto de la escasa temperatura y las condiciones propias del amanecer invernal.

Puede interesarte

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se registrará neblina, aunque sin precipitaciones y con vientos leves del sector noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Con el avance del día, las condiciones mejorarán de manera gradual. Durante la tarde el cielo permanecerá despejado, el viento rotará al norte y la temperatura alcanzará una máxima de 18°C, ofreciendo un ambiente mucho más agradable que el de las primeras horas de la jornada.

Por la noche se espera un cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 12°C y vientos del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. En ningún momento del día se prevén lluvias.

Las condiciones actuales muestran además una humedad del 90%, presión atmosférica de 1017,3 hPa, viento del noreste a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

Pronóstico extendido

El pronóstico del SMN indica que el tiempo estable continuará durante la segunda mitad de la semana, con mañanas frías, tardes templadas y ausencia de precipitaciones.

Miércoles: se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 18°C, con condiciones estables y buen tiempo.

Jueves: el frío será menos intenso durante la mañana, con una mínima de 6°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 18°C.

Viernes: llegará un leve descenso de la temperatura máxima. La jornada tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, manteniéndose el tiempo seco y sin lluvias previstas.