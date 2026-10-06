El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con una máxima de 24°C y baja probabilidad de precipitaciones.

A las 6 de la mañana, Santa Fe registraba 13,2°C, con 91% de humedad, presión atmosférica de 1012,1 hPa, viento del este a 12 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El cielo se encontraba parcialmente nublado.

El sol salió a las 6:34 y está previsto que se oculte a las 19:08, en una jornada que tendrá una amplitud térmica marcada entre las primeras horas y la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.

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Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada en 24°C. No se prevén lluvias y el viento continuará predominando del noreste.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 20°C, con viento del este de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado el lunes 5 de octubre a las 22:01, anticipa un descenso progresivo de las temperaturas máximas durante los próximos días.

Miércoles: se espera una mínima de 16°C y una máxima de 22°C.

Jueves: la temperatura se ubicará entre los 16°C y los 21°C, con una máxima algo menor que la del martes y miércoles.

Viernes: será la jornada más fresca del período, con una mínima de 14°C y una máxima de apenas 18°C.