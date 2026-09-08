El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde agradable, con una máxima de 21°C y sin lluvias. El panorama cambiará hacia el viernes, cuando se espera un descenso de la temperatura.

La mañana de este martes 8 de septiembre comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe, en una jornada que tendrá una importante amplitud térmica. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 5 de la mañana se registraban 5,8°C, mientras que la sensación térmica era de 4,2°C.

El cielo se presentaba despejado, con una humedad relativa del 91%, presión atmosférica de 1017,2 hPa y viento del Este a 8 kilómetros por hora. La visibilidad era buena, con 12 kilómetros.

Para quienes comiencen sus actividades temprano, el pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán bajas durante las primeras horas. La mínima prevista para la jornada es de 5°C.

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Con el correr de las horas, sin embargo, las condiciones serán más agradables. El SMN anticipa una máxima de 21°C durante la tarde, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 5°C y viento del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el tiempo continuará despejado y se producirá el ascenso térmico más importante del día. La temperatura alcanzará los 21°C, mientras que el viento del noreste tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 12°C, aunque no se esperan precipitaciones.

La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Además, el sol saldrá a las 7:11 y se pondrá a las 18:51, por lo que la ciudad tendrá una jornada con más horas de luz en pleno avance hacia la primavera.

Pronóstico extendido

El escenario meteorológico continuará relativamente estable durante miércoles y jueves, aunque las temperaturas mínimas irán en aumento.

Miércoles: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C.

Jueves: la temperatura seguirá subiendo. El SMN pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 22°C, por lo que podría ser una de las jornadas más templadas de la semana.

Viernes: se producirá un cambio en las condiciones térmicas. La mínima será de 13°C, pero la máxima descenderá hasta los 16°C.