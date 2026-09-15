La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 5°C, cielo despejado y neblina, además de una humedad del 99%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura llegará a 21°C durante la tarde y no se esperan lluvias.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 15 de septiembre con una mañana fría y húmeda. A las 6, el registro era de 5°C, con cielo despejado y neblina, una humedad del 99% y viento del norte a 4 km/h, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y la fuente SHN.

La visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros, mientras que la presión atmosférica era de 1017 hPa. El sol salió a las 7:01 y está previsto que se oculte a las 18:55.

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Durante las primeras horas del día, la temperatura continuará en ascenso. El pronóstico oficial indica una mínima de 9°C y una máxima de 21°C para este martes.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la jornada tendrá bajas probabilidades de precipitaciones: 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

Por la mañana se espera cielo despejado, con una temperatura cercana a los 9°C. El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 21°C, en el momento más cálido del día. El viento será más leve, con dirección predominante del este y velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, unos 14°C y viento del norte de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el martes se presentará con una marcada amplitud térmica: de una mañana fría a una tarde templada, sin lluvias previstas.

Pronóstico extendido

El tiempo continuará estable durante los próximos días, aunque se espera un progresivo aumento de las temperaturas.

Miércoles: la mínima será de 9°C y la máxima de 21°C.

Jueves: las temperaturas subirán levemente, con una mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

Viernes: continuará el ascenso térmico, con 13°C de mínima y 24°C de máxima.