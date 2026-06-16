Después de varias jornadas marcadas por el aire polar, este martes Santa Fe comienza a mostrar un leve cambio en las condiciones del tiempo. Aunque el amanecer volvió a ser muy frío y con presencia de neblina en distintos sectores de la ciudad, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que durante la tarde la temperatura tendrá un importante repunte y el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias.

A las primeras horas del día, la ciudad registraba una temperatura de 5,3°C, con una sensación térmica de 3,7°C debido a la humedad, que alcanzaba el 97%. El viento soplaba del sector norte a 8 km/h, mientras que la visibilidad era de 12 kilómetros.

Según el SMN, la mañana continuará con bancos de neblina y una temperatura mínima de 2°C. Hacia la tarde el ambiente se tornará más agradable, con una máxima prevista de 17°C, cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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Durante la noche las condiciones seguirán estables, con una temperatura cercana a los 14°C, cielo parcialmente nublado y viento nuevamente del norte. En ninguna franja del día se esperan precipitaciones.

La presencia de viento del sector norte favorecerá un paulatino ascenso de las temperaturas durante los próximos días, dejando atrás las mañanas con registros cercanos a cero grado que caracterizaron el inicio de la semana.

Pronóstico extendido

La jornada comenzará con una mínima de 5°C y alcanzará una máxima de 18°C. Se espera tiempo estable, sin lluvias y con condiciones similares a las del martes, consolidando el ascenso térmico.

El ingreso de aire más templado hará subir las temperaturas mínimas hasta los 10°C. La máxima será de 14°C y, por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones.

El viernes mantendrá el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima. Será otra jornada sin lluvias y con ambiente fresco durante la mañana y templado por la tarde.