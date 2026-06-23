Santa Fe amaneció este martes con una sensación plenamente invernal. A primera hora, la temperatura rondó los 0,8°C, con una sensación térmica inferior a cero, cielo completamente despejado y una humedad del 97%, condiciones que favorecieron la formación de heladas en distintos sectores de la región.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día estable, sin precipitaciones y con una temperatura máxima de 12°C.

El martes transcurrirá con cielo despejado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se espera un incremento parcial de la nubosidad.

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La temperatura mínima prevista es de 3°C y la máxima alcanzará los 12°C, ofreciendo una tarde fresca pero agradable bajo el sol.

Los vientos soplarán del sector sudoeste y luego rotarán al sur, con velocidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche, cuando pasarán a predominar del noroeste con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

La probabilidad de precipitaciones es nula durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

El miércoles continuará el ambiente invernal. Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 11°C, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias.

Para el jueves comenzará un leve repunte de las temperaturas. El pronóstico indica una mínima de 5°C y una máxima de 16°C, con condiciones de tiempo estables.

El viernes seguirá el ascenso térmico. La temperatura oscilará entre los 5°C de mínima y los 17°C de máxima, consolidando una tendencia hacia tardes algo más templadas, aunque las mañanas seguirán siendo frías.