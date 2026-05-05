El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con lluvias y tormentas aisladas en la capital provincial. El cambio más significativo llegará hacia el viernes, con un fuerte descenso térmico.

La ciudad de Santa Fe atraviesa un martes con condiciones inestables, alta humedad y probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Según el pronóstico oficial, el mal tiempo se mantendrá durante gran parte del día, mientras que hacia el cierre de la semana se espera un ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El martes comenzó en Santa Fe con una temperatura de 19,1°C, cielo parcialmente nublado y una humedad elevada del 96%, lo que genera una sensación térmica más pesada desde las primeras horas. El viento sopla del este a 12 km/h y la visibilidad se mantiene en niveles óptimos, aunque sujeta a posibles reducciones ante la llegada de lluvias.

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De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%. Este escenario dará paso, hacia la tarde y la noche, a tormentas aisladas, aunque con menor probabilidad (entre 10% y 40%).

La temperatura mínima prevista es de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C, en una jornada donde el calor moderado se combinará con la inestabilidad atmosférica. Los vientos serán leves, rotando del noreste al sudeste, sin ráfagas significativas.

Este tipo de condiciones responde a la presencia de aire cálido y húmedo en la región, que favorece la formación de nubes de desarrollo vertical y episodios de lluvia de variada intensidad. No se descartan mejoramientos temporarios, aunque el tiempo continuará inestable durante gran parte del día.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra una transición clara desde condiciones templadas e inestables hacia un escenario más frío y estable.

Miércoles: Se prevé una jornada con temperaturas en ascenso, con mínima de 18°C y máxima de 27°C. Si bien podrían persistir algunas condiciones de inestabilidad, el día se presentará más cálido y con menor probabilidad de lluvias en comparación con el martes.

Jueves: Se espera un leve descenso térmico, con una mínima de 17°C y una máxima de 23°C. El tiempo tenderá a estabilizarse gradualmente, aunque todavía con nubosidad variable.

Viernes: Llegará el cambio más marcado de la semana. Con una mínima de apenas 8°C y una máxima de 16°C, se sentirá el ingreso de aire frío en la región. El descenso de temperatura será notorio.