Se esperan temperaturas agradables durante las primeras horas, con probabilidad de chaparrones durante la mañana, que disminuye hacia la tarde y noche.

Para este martes 24 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 31°C en la ciudad de Santa Fe, con condiciones variables a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 22°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. El viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Al mediodía, la temperatura llegará a los 31°C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones estará en 0%.

Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 23°C, con viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h. También se mantendrá una probabilidad de lluvias de 0%.

Según los registros meteorológicos disponibles durante las primeras horas de este lunes, la temperatura rondaba los 17°C y el cielo se encontraba nublado.

Pronóstico extendido

Para el miércoles 25 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C, sin probabilidad de precipitaciones.

El jueves 26 se prevé una jornada más templada, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día y no se anticipan precipitaciones.

En tanto, para el viernes 27 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 19°C y una máxima de 29°C. Se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, sin probabilidad de lluvia.