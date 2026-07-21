La ciudad de Santa Fe transita este martes con cielo cubierto, elevada humedad y probabilidad de lloviznas durante buena parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 16°C.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 21 de julio con cielo cubierto, 10,9°C y una humedad del 98%, de acuerdo con los datos oficiales disponibles del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sector sudoeste a 12 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.

Para esta jornada se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el pronóstico indica la posibilidad de lluvias aisladas.

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El viento se mantendrá predominante del sur durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora. La combinación de nubosidad, humedad y viento del sector sur marcará una jornada de características invernales en la capital santafesina.

El sol tiene prevista su salida a las 7:58 y la puesta a las 18:21, en una jornada en la que las condiciones del cielo podrían limitar la presencia de períodos de mayor luminosidad.

Pronóstico extendido

Miércoles: será una jornada más fría, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 15°C.

Jueves: las marcas térmicas volverán a subir levemente, con una mínima prevista de 11°C y una máxima de 16°C.

Viernes: se espera un repunte más marcado de la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima que podría alcanzar los 20°C.