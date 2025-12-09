Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias aisladas en la mañana con valores menores al 10%. En la tarde, se esperan chaparrones con valores entre 10% y 40%, bajando nuevamente a leves lluvias con valores menores al 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 26º, bajando a 22° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 88%, la presión de 1005.6 hPa, viento sudoeste a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles tendrá una mínima de 17° y una máxima de 30°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

Para el jueves se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, con lluvias en la tarde - noche, una mínima de 17º y una máxima de 33º.