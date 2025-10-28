Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana tras las lluvias de la madrugada. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones en la mañana con valores entre 10% y 40%. En la tarde y noche irá mermando la posibilidad.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 20º, bajando a 16° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 89%, la presión de 1025.6 hPa, viento sur a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 10° y una máxima de 21°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 10° y una máxima de 21°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el viernes se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 26°.