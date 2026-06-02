La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada típicamente otoñal, con cielo mayormente cubierto, temperaturas moderadas y sin probabilidades de precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa además un gradual ascenso de las temperaturas hacia el final de la semana.

El martes comenzó con una temperatura cercana a los 10 grados en la capital provincial, bajo un cielo mayormente nublado y con elevados niveles de humedad. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante toda la jornada, con viento leve del sector este y una máxima prevista de 17°C.

La ciudad de Santa Fe amaneció este martes 2 de junio con una temperatura de 10,3°C, humedad del 89% y viento del este a 12 kilómetros por hora. La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros y la presión atmosférica alcanza los 1022,1 hectopascales.

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Según el informe del SMN, durante la mañana el cielo permanecerá nublado, condición que se extenderá también durante la tarde. Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 17°C de máxima, configurando una jornada fresca pero agradable para esta época del año.

Uno de los datos destacados del pronóstico es la ausencia total de lluvias. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes meteorológicos.

Por su parte, el viento soplará de manera constante desde el sector este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin registrarse ráfagas significativas.

Pronóstico extendido

El miércoles se presentará con condiciones similares a las del martes. El SMN prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 17°C. Se mantendrá el ambiente fresco durante las primeras horas del día, con registros térmicos moderados durante la tarde.

A partir del jueves comenzará a notarse un cambio en las temperaturas. La mínima ascenderá hasta los 13°C y la máxima alcanzará los 22°C. El ingreso de aire más templado favorecerá tardes más agradables en la región.

El viernes continuará la tendencia de ascenso térmico. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 23°C, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana laboral. Las condiciones generales seguirían siendo estables y sin fenómenos significativos.