Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá temperaturas de entre 7°C y 19°C, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

El tiempo se mantendrá estable durante este martes en la capital provincial. El viento soplará principalmente del noreste y norte, mientras que las temperaturas subirán durante la tarde. Para los próximos días se espera un leve ascenso térmico, con un miércoles que podría alcanzar los 23°C.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 25 de agosto con una mañana fresca y cielo mayormente nublado. A las 6, la temperatura era de 10,9°C, con una humedad del 79%, presión atmosférica de 1016,4 hPa y viento del este a 10 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas serán estables durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

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La temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C durante la tarde. El viento tendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la noche, y podría aumentar hasta entre 13 y 22 km/h durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas cercanas a los 7°C. Para quienes salgan temprano, será una mañana que requerirá algo de abrigo, aunque las condiciones irán mejorando con el correr de las horas.

El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se prevén lluvias para la capital santafesina.

Hacia la tarde se producirá el mayor ascenso de temperatura y se alcanzará la máxima de 19°C. El viento rotará hacia el norte y tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse alrededor de los 12°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento volverá a soplar del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La jornada tendrá una duración de luz solar importante para esta época del año: el amanecer está previsto para las 7:28 y la puesta del sol para las 18:43.

En cuanto a las condiciones de visibilidad, durante las primeras horas de este martes se registraban 12 kilómetros, por lo que no se observaban inconvenientes relevantes en este aspecto.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, aunque con algunos cambios hacia el final de la semana.

Miércoles: será la jornada más cálida del período inmediato. Se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 23°C. El ascenso térmico será notable respecto de este martes.

Jueves: la temperatura mínima subirá hasta los 15°C, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 22°C. Será una jornada con registros térmicos más elevados durante las primeras horas del día.

Viernes: se espera un leve descenso respecto del jueves. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 21°C.