La ciudad de Santa Fe transita este martes 7 de abril bajo condiciones mayormente inestables, con cielo cubierto, alta humedad y presencia de lluvias aisladas en las primeras horas del día, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presenta con precipitaciones intermitentes y una temperatura que ronda los 18°C, en un contexto de humedad elevada (99%) y vientos del sudoeste que soplan entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones generan una sensación térmica fresca e inestable.

Hacia la tarde, se espera una mejora paulatina: el cielo continuará nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista de 22°C. El viento persistirá desde el sector sudoeste, aunque con menor intensidad.

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Por la noche, el panorama se mantendrá estable, con cielo mayormente nublado, temperatura en torno a los 18°C y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 59 km/h, manteniendo la circulación de aire fresco en la región.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa una tendencia a la mejora gradual de las condiciones, con aumento progresivo de las temperaturas:

Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 23°C, con cielo mayormente nublado pero sin lluvias.

Jueves: mínima de 14°C y máxima de 24°C, con condiciones estables y nubosidad variable.

Viernes: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con ambiente templado y mayor presencia de sol.