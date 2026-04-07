Clima
Martes nublado y húmedo en la ciudad de Santa Fe
Se espera una mejora paulatina hacia la tarde. El cielo continuará nublado, pero sin probabilidad de lluvias.
La ciudad de Santa Fe transita este martes 7 de abril bajo condiciones mayormente inestables, con cielo cubierto, alta humedad y presencia de lluvias aisladas en las primeras horas del día, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presenta con precipitaciones intermitentes y una temperatura que ronda los 18°C, en un contexto de humedad elevada (99%) y vientos del sudoeste que soplan entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones generan una sensación térmica fresca e inestable.
Hacia la tarde, se espera una mejora paulatina: el cielo continuará nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista de 22°C. El viento persistirá desde el sector sudoeste, aunque con menor intensidad.
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Por la noche, el panorama se mantendrá estable, con cielo mayormente nublado, temperatura en torno a los 18°C y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 59 km/h, manteniendo la circulación de aire fresco en la región.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el SMN anticipa una tendencia a la mejora gradual de las condiciones, con aumento progresivo de las temperaturas:
Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 23°C, con cielo mayormente nublado pero sin lluvias.
Jueves: mínima de 14°C y máxima de 24°C, con condiciones estables y nubosidad variable.
Viernes: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con ambiente templado y mayor presencia de sol.