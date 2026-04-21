La jornada se presenta mayormente nublada, con elevada humedad y escasa amplitud térmica. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares para los próximos días, aunque con un leve descenso de las mínimas.

De acuerdo con los datos oficiales, a primeras horas del día se registró una temperatura de 18,4°C, con una humedad elevada del 99%, lo que genera una sensación térmica pesada y persistente.

El viento sopla desde el sector oeste a baja intensidad —alrededor de 6 km/h—, mientras que la visibilidad se mantiene en niveles aceptables, alcanzando los 12 kilómetros. La presión atmosférica se ubica en 1011.2 hPa, dentro de parámetros normales.

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Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. Se espera cielo mayormente nublado tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 21°C de máxima, lo que marca una amplitud térmica baja. Este comportamiento es característico de días con alta nubosidad, que limita tanto el calentamiento diurno como el enfriamiento nocturno.

En cuanto al viento, rotará hacia el sector sur y se intensificará levemente, con velocidades que podrían ubicarse entre 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el panorama climático en Santa Fe no presentará cambios bruscos, aunque sí se anticipa un descenso en las temperaturas mínimas.

Miércoles: se espera una jornada con mínima de 12°C y máxima de 21°C. El descenso térmico será más notorio durante la mañana, con ambiente fresco.

Jueves: las temperaturas se ubicarán entre los 14°C y los 20°C, con condiciones similares de nubosidad variable.

Viernes: se perfila como un día algo más templado, con máxima de 23°C y mínima de 10°C, marcando una mayor amplitud térmica.