El invierno mantiene su presencia en la capital provincial. Para este martes se espera una jornada con temperaturas bajas y cielo que irá cubriéndose con el correr de las horas. El panorama continuará frío durante los próximos días, con máximas que recién comenzarían a recuperarse hacia el viernes.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 11 de agosto con una temperatura de 7,1°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 5, la sensación térmica era de 5,8°C, mientras que el cielo se presentaba parcialmente nublado.

La humedad alcanzaba el 85%, la presión atmosférica se ubicaba en 1028,1 hPa y el viento soplaba desde el sudeste a 8 kilómetros por hora. La visibilidad era buena, de 12 kilómetros.

El sol tiene prevista su salida a las 7.43 y la puesta será a las 18.34, por lo que la jornada tendrá poco más de diez horas y media de luz natural.

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Para este martes, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 12°C. La nubosidad será uno de los rasgos principales de la jornada: durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana y la tarde estará mayormente nublado.

Hacia la noche, el cielo se presentaría nublado, en un escenario que mantendrá las condiciones invernales sobre la ciudad y sus alrededores.

Por el momento, el pronóstico oficial no contempla precipitaciones para este martes, por lo que se espera una jornada seca, aunque con abundante nubosidad y temperaturas bajas.

Pronóstico extendido

El frío continuará durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

Miércoles: será una de las jornadas más frías de la semana. Se espera una mínima de 6°C y una máxima de apenas 9°C. La temperatura tendrá poca amplitud térmica y las condiciones seguirán siendo propias del invierno.

Jueves: la temperatura comenzará a subir de manera moderada. El SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 11°C, por lo que la jornada continuará fresca, aunque con valores algo superiores a los del miércoles.

Viernes: se espera una recuperación más marcada de las temperaturas. La mínima será de 10°C y la máxima podría alcanzar los 14°C, dando paso a un cierre de semana algo más templado.