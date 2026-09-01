El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con neblina durante la mañana y una máxima de 22°C. Cómo seguirá el tiempo hasta el viernes.

El primer día de septiembre tendrá una marcada amplitud térmica en la ciudad de Santa Fe. La mañana se presenta húmeda y con neblina, pero las condiciones mejorarán durante el día. El miércoles será el día más cálido del período, mientras que el viernes llegará un descenso de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 1 de septiembre con cielo cubierto, 12,3°C y una humedad muy elevada, del 98%, según los datos registrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 5.00. La presión atmosférica se ubicó en 1015,2 hPa y el viento soplaba del sudoeste a 12 kilómetros por hora.

El comienzo de la jornada estará marcado por la presencia de neblina, una condición habitual durante las primeras horas cuando coinciden temperaturas relativamente bajas y altos niveles de humedad. De todos modos, el pronóstico oficial anticipa una evolución favorable durante el día y no prevé precipitaciones.

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Según el pronóstico oficial actualizado a las 5.58, la temperatura mínima prevista para este martes es de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

Durante la mañana continuará la humedad y se espera neblina, con temperaturas cercanas a los 12°C. El viento tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sur.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 22°C. El viento mantendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, aunque cambiará su dirección predominante hacia el sudeste.

Para la noche, el panorama será más estable: se espera cielo despejado, una temperatura cercana a los 15°C y vientos leves del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En ninguno de los tres períodos del día el SMN pronostica lluvias: la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El sol saldrá a las 7.19 y se ocultará a las 18.47, en una jornada que ya comienza a mostrar el avance de septiembre y el progresivo aumento de las horas de luz.

Pronóstico extendido

El tiempo continuará relativamente estable durante los próximos días, aunque habrá cambios en las temperaturas.

Miércoles: será la jornada más cálida de este tramo del pronóstico. Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 24°C.

Jueves: las temperaturas descenderán levemente respecto del miércoles. El SMN prevé una mínima de 14°C y una máxima de 22°C.

Viernes: llegará un nuevo descenso térmico, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C.