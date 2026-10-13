La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 13 de octubre con una temperatura de 12°C y cielo parcialmente nublado, según los datos meteorológicos actualizados a las 5.

El registro de humedad alcanzó el 95%, la presión atmosférica se ubicó en 1012,1 hPa y el viento soplaba del sudeste a 4 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista para la jornada es de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 20°C.

Durante la mañana, el cielo estará nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Por la mañana, se esperan lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que aumentará a un rango de entre el 10% y el 40%.

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Estas condiciones podrían mantenerse durante la tarde, cuando también se prevén lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 20°C.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y disminuirá la probabilidad de precipitaciones, que volverá a ubicarse entre el 0% y el 10%.

El viento soplará predominantemente del este durante toda la jornada. Se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h.

El sol saldrá a las 6.26 y se pondrá a las 19.13, de acuerdo con los datos meteorológicos disponibles.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas máximas que se mantendrán entre los 19°C y los 21°C, con mínimas que oscilarán entre los 14°C y los 15°C hasta el viernes.

Miércoles 14 de octubre: se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C. Será la jornada con el valor máximo más elevado del pronóstico para los próximos tres días.

Jueves 15 de octubre: la temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 20°C de máxima. El registro previsto mantiene valores similares a los del miércoles, aunque con una máxima ligeramente inferior.

Viernes 16 de octubre: se anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 19°C. De esta manera, hacia el cierre de la semana laboral, la temperatura máxima descenderá levemente respecto de las jornadas anteriores.