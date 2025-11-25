Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 92%, la presión de 1009.4 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 19° y una máxima de 34°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 13° y una máxima de 28°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día y sin lluvias.

Finalmente, el viernes se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con tormentas aisladas en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 23° y la máxima de 31°.