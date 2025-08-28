La confirmación del romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, después de semanas eternas de especulaciones, llegó esta semana con motivo del cumpleaños de la rosarina y sorprendió a todo el mundo.

La cantante de 25 años y la figura del Barcelona de 18 posaron para la cámara en el comienzo del festejo de cumpleaños de ella, con una torta, globos y rosas, confirmando que lo suyo es amor.

La noticia fue celebrada por miles de fanáticos de ambos, debido a la trascendencia que implica un romance entre una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel mundial y la joven promesa del fútbol español.

Pero también hubo cuestionamientos a la flamante pareja y uno de ellos tuvo a Martín Cirio como protagonista. El streamer, que disfruta de un excelente momento profesional gracias al crecimiento de su comunidad en las redes sociales y luego de agotar un Movistar Arena con su próximo espectáculo, no dejó pasar la oportunidad para dar su opinión sobre el tema.

Es que, semanas atrás, el youtuber reveló que la trapera integra su “lista negra” porque, en medio del proceso judicial que debió atravesar por una denuncia en su contra por apología de la pedofilia, de la que fue absuelto en 2023, dejó de seguirlo en redes y le retiró su apoyo público.

Con ese antecedente, “La Faraona” respondió a las consultas de sus seguidores que pedían su mirada sobre la pareja. “A Nicki ‘Trepol’ la enamora es la cima, ella está enamorada de la cima. Cuando ella ve la cima, ella va. No importa quién esté en la cima”, disparó con su particular verborragia.

“Puede estar una persona con esta cara, teñida así de rubia, que ella va, no le importa”, continuó analizando la imagen de Nicole y Lamal juntos y haciendo referencia al aspecto físico del deportista.

Por último, fue contundente al preguntarse: “¿De qué podes charlar entre los dos?... Va para los dos esto... ¿De qué charlas?“. ”Me encantaría ser mosca para ver de qué hablan. Para mi deben estar fumados todo el día“, cerró, dejando en claro su postura respecto al anuncio de los tortolitos.