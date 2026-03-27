En ese contexto de estallido mediático del escándalo, Martín Cirio contó en su stream que lo contactaron desde el entorno de la cantante y también desde el de “La nena de Argentina” y le dijeron el verdadero motivo de la discusión.

“Lo que pasó realmente es muy fuerte”, introdujo. Acto seguido, dejó en claro que no iba a entrar en detalles: “Quiero aclarar una cosa porque no quiero generar como un hype o lo que sea. No voy a contar lo que pasó“.

Respecto a los motivos por los que no piensa contar el trasfondo de la pelea entre las, Cirio dijo: “No lo voy a decir porque no me corresponde. No es algo que me corresponda a mí decir, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar”.

🚨 Martin Cirio contó que del entorno de Emilia/Maria lo contactaron y le contaron todo lo que pasó realmente.



"Lo que pasó realmente es muy fuerte" #LAM pic.twitter.com/ko4gYNepBx — Topcito5 (@topcito5) March 26, 2026

“No me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán por qué digo que es muy fuerte y que es algo que no puedo de ninguna forma decir”, siguió.

Respecto al origen del conflicto, el creador de contenido señaló: “Es algo que viene desde hace mucho tiempo y que se fue arrastrando y explotó ahora”.

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“Por respeto, esto no lo cuento. Lo tendrá que contar la persona en cuestión. Perdón que lo hable así tan delicadito, cuidando las palabras milímetro a milímetro”, concluyó, dando a entender que la razón del enfrentamiento entre las cantantes es realmente grave.