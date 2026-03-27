“Viene desde hace tiempo”
Martín Cirio habló del escándalo entre Emilia, María Becerra y Tini y aseguró que el verdadero motivo es “muy fuerte”
El influencer reveló que conoce el verdadero origen de la pelea, y sostuvo que el conflicto entre ambas artistas se arrastra desde hace tiempo.
En ese contexto de estallido mediático del escándalo, Martín Cirio contó en su stream que lo contactaron desde el entorno de la cantante y también desde el de “La nena de Argentina” y le dijeron el verdadero motivo de la discusión.
“Lo que pasó realmente es muy fuerte”, introdujo. Acto seguido, dejó en claro que no iba a entrar en detalles: “Quiero aclarar una cosa porque no quiero generar como un hype o lo que sea. No voy a contar lo que pasó“.
Respecto a los motivos por los que no piensa contar el trasfondo de la pelea entre las, Cirio dijo: “No lo voy a decir porque no me corresponde. No es algo que me corresponda a mí decir, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar”.
“No me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán por qué digo que es muy fuerte y que es algo que no puedo de ninguna forma decir”, siguió.
Respecto al origen del conflicto, el creador de contenido señaló: “Es algo que viene desde hace mucho tiempo y que se fue arrastrando y explotó ahora”.
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“Por respeto, esto no lo cuento. Lo tendrá que contar la persona en cuestión. Perdón que lo hable así tan delicadito, cuidando las palabras milímetro a milímetro”, concluyó, dando a entender que la razón del enfrentamiento entre las cantantes es realmente grave.