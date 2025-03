A meses de confirmar su relación, Martín Pepa sorprendió a sus seguidores con una romántica foto junto a Pampita. El empresario publicó la imagen en su cuenta de Instagram, donde se los ve abrazados y disfrutando de un momento especial.

En la postal, ambos aparecen sonrientes y relajados. Pepa luce un look total black con camisa y jean, mientras que Pampita deslumbra con un elegante vestido plateado. Aunque el empresario no agregó comentarios en la publicación, la complicidad entre ellos es evidente, reafirmando que su romance sigue en pie.

Sin embargo, el posteo llega en medio de una fuerte polémica. Pampita se encuentra envuelta en un escándalo con su expareja, Roberto García Moritán, quien aseguró sentirse maltratado tras su separación y criticó que la modelo hiciera públicos chats privados. Ante estas declaraciones, la conductora fue contundente: “No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Había un problema de fechas… Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo mostré los chats para demostrar que no era cierto”.

Lejos de quedarse callada, Pampita también apuntó contra su exsuegra, Lucila Fernández Llanos, quien defendió a su hijo en pleno conflicto mediático. “Me molestó muchísimo y sigo enojada hasta el día de hoy”, confesó. “No perdono esas cosas. Hoy solo me rodeo de personas que me quieren y me valoran”, sentenció, dejando en claro que el vínculo está roto.

Mientras la polémica sigue escalando, Pampita y Martín Pepa disfrutan de su relación sin preocuparse por los comentarios, demostrando que su romance sigue firme.