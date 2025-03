Martín Redrado se refirió a su vínculo con Luciana Salazar durante una reciente entrevista y dijo que ya no volvió a ver a Matilda, desde que terminó su vínculo con la modelo, a pesar de que ella reclama el dinero de la cuota alimentaria porque él habría firmado un acuerdo en el cual se comprometía a hacerse cargo hasta su mayoría de edad.

“Las fotos que nunca querías que salgan a la luz”, amenazó la modelo y subió varias historias con fotos de la nena y Redrado y con mensajes contra su ex.

“Mentir y ocultarla. Sos siniestro con ella. Basta con que este hombre les siga mintiendo a todos. Esta foto es del día que cumplía tres años y le trajo este regalo a Nordelta", contó Salazar.

“Voy a subir fotos que él me pidió bajo promesa que nunca las muestre. Hasta acá llegué con tanta violencia de él para con ella. La negación pública es algo que dudo que mi hija llegue a perdonar alguna vez. Siempre cumplí mi palabra hasta hoy. Estas fotos las tiene la Justicia”, aseguró Luciana Salazar.

Entre los mensajes que compartió en sus historias de Instagram la modelo, había uno que decía: "Veo que siguió dando notas y sigue mintiendo. Mañana voy a aclarar todas las mentiras que dijo. Dato no menor, cuando el periodista le pregunta si es verdad que hay documentos firmados, no lo niega. Eso lo dice todo. ¡Basta de mentiras!".



Posteriormente, Salazar compartió en sus historias una nota que dio Martín en A la Tarde (América TV), donde el notero le preguntó: "Hay un documento firmando, ¿existe ese documento? Porque sobre eso insiste siempre Luli. Y dice que también trabás en la Justicia una resolución, inventando otras causas".

"Ahora te comparó con (Elías) Piccirillo, que qué feo que inventen causas. Pero, ¿es real?", consultó el cronista. A lo que Redrado sentenció: "No, yo no me voy a meter en ese dime y diretes, cada uno hace el duelo como corresponde".

Al compartir este video, Luciana escribió indignada: "Ya con sólo mirarle los gestos y que no desmiente que haya documentos firmados en la Justicia de familia, dice todo. Se te van cayendo las mentiras".

Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado en sus historias de Instagram.

El fuerte descargo de Luciana Salazar tras los dichos de Martín Redrado

Tras los dichos de Martín en el programa de streaming Vision Show, Luciana apuntó en su cuenta de X (antes Twitter). "El mitómano de Redrado sigue hablando de Matilda con mentiras. Hoy hizo esta nota que dice que la dejó de ver en el 2018. Bueno, acá esta la foto que lo contradice", comenzó diciendo. Y siguió: "Matilda en el 2018 tenía meses de vida. Acá se la ve con casi 2 años y la Justicia tiene una de él con ella cuando cumplía 3", sentenció.

La famosa no se guardó nada y expresó su indignación: "Basta de mentiras y menos con una menor, eso te vuelve siniestro con ella. Además de haberla abandonado y sin cumplir con tus obligaciones", tiró contundente.