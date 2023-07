Nicolás Loyarte

Ignacio “Nacho” Martínez Kerz (lista “Elijo hacer”) ganó este domingo la interna del Frente “Juntos Avancemos” sobre Martín Gainza (lista “Renovar Santa Fe”) y se transformó así en el candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe de este espacio político justicialista de cara a las elecciones generales a realizarse el próximo 10 de septiembre.

Fueron 16 los pre candidatos a intendente de Santa Fe que se presentaron en estas elecciones primarias, dos en el frente justicialista “Juntos Avancemos”. Martínez Kerz obtuvo alrededor del 80 por ciento de los votos recogidos por el Frente. Mientras que Gainza recogió cerca del 20 por ciento restante.

“Estamos muy felices con el resultado”, dijo Martínez Kerz al conocer los números que lo posicionaron como el contundente ganador de la interna justicialista. “Encararemos ahora esta nueva elección con un peronismo ya ordenado y con una estrategia de cara a septiembre”, agregó durante el contacto con la prensa en el bunker montado en un restaurante ubicado en la esquina de bulevar Gálvez y San Luis, en la Recoleta santafesina.

“Estamos muy contentos porque la interna de ‘Juntos Avancemos’ se hizo en el marco de mucho respeto, discutiendo ideas y con muchos puntos de acuerdo”, dijo más adelante Martínez Kerz, tras recibir el saludo de su contrincante interno, Gainza, quien se acercó a felicitarlo.

“Me pongo a disposición del compañero ‘Nacho’ Martínez”, dijo a su turno Gainza, tras conocerse los resultados de la interna y felicitar al ganador. Y agregó, a modo de reflexión: “El peronismo tendrá que trabajar más unido que nunca para tratar de recuperar Santa Fe”.

-¿Cuál es su análisis de cara ahora a las elecciones generales? -consultó El Litoral a Martínez Kerz.

-Mañana (lunes) comienza otra elección, con otros candidatos, con propuestas más enfocadas que las de las Primarias. Es otra elección. Tenemos todas las expectativas de que Marcelo Lewandowski sea el gobernador de la provincia y pueda continuar todas las transformaciones que se vienen realizando en el gobierno de Omar Perotti. Y en mi caso, poder llevar programas de empleo y de viviendas a la ciudad. Ese será el camino a transitar, si los vecinos nos elijen.

Puede interesarte

Al Concejo

Martínez Kerz (lista “Elijo hacer”) estuvo acompañado en estas elecciones primarias para el Concejo por Jorge Andrés Fernández; Mariana Escobar, Oscar Ceconi, Mariela Pedrozo, Nazareno Baldo, Florencia Cardozo, Facundo Mansilla, Alicia Pitton y Mariano Daniel Cristaldi. Mientras que Gainza (lista “Renovar Santa Fe”), llevó como precandidatos al Concejo a Andrea Rodríguez, Sergio Gauna, Claudia Bottaro, Javier Scortti, María Romero, Julián Barovero, Mercedes Araujo, Pablo Ruiz y Noemí Fernández. Tras la aplicación del sistema D’Hont se conformó la lista final del Frente “Juntos Avancemos” entre ambas (ver página 21).

16 años sin la Intendencia

Cabe recordar que en diciembre se cumplirán 16 años de que justicialismo no gobierna la ciudad de Santa Fe. El último intendente de ese espacio político fue Martín Balbarrey (2003 - ‘07). Luego lo sucedió Mario Barletta (FPCyS), dos gestiones de José Corral (FPCyS y Cambiemos) y el actual intendente Emilio Jatón (FPCyS).

Para el justicialismo, estos 16 años sin gobernar la ciudad marcan una etapa de derrotas electorales que contrasta fuertemente con las dos décadas iniciadas en 1983 -con la vuelta a la democracia-, en las que se impusieron en las urnas, forjando figuras políticas como Jorge Obeid, dos veces intendente y gobernador provincial.

El desafío ahora es grande. La actual es la segunda vez consecutiva que Martínez Kerz pretende ser intendente de la ciudad de Santa Fe. En 2019 perdió la elección contra el actual intendente Jatón. Luego de ello asumió como secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y antes fue concejal de la ciudad en dos períodos, es decir, durante ocho años. Los próximos meses serán clave para tratar de sumar votos de cara a las elecciones generales del próximo 10 de septiembre.

Puede interesarte

-¿Cómo pretenden cambiar esta historia reciente que marca 16 años sin gobernar la ciudad?

-Se cambia trabajando, con propuestas. Yo no vengo de un sector que me haya dado pantalla de televisión. Pero cuando me tocó ser concejal de la ciudad hice que Santa Fe sea la primera ciudad de la provincia en tener boleto educativo para 34 mil estudiantes secundarios. Y en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, me tocó montar en tiempo récord los vacunatorios de la ciudad. La devolución que tenemos de la gente es que encontraron un Estado fuerte, protector, eficiente, ágil y amigable. Esa es la forma que creemos que debe ser gobernada la ciudad. Conocemos los problemas de la ciudad pero también, los resortes institucionales para resolverlos. Ese es el camino que queremos que la gente vea para acompañarnos.