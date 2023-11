Este miércoles en el Bailando 2023 (América), Martu Morales y Cami Homs protagonizaron un momento de tensión en la pista más famosa del país. La compañera de Yeyo De Gregorio aniquiló a la actual pareja de José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata, con una frase que sorprendió a todos en el piso.

“Mi voto claramente va para Cami Homs porque la verdad que no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga la ‘la bailarina de...’. En todo caso, ella es ‘la ex de...’ y nadie le dice nada. Nada, eso”, explicó la tiktoker.

“La aniquiló, la limpió”, acotó Marcelo Polino. Sin embargo, la exnovia de Rodrigo De Paul contraatacó: “Martu, la diferencia es que yo me la banco cuando me lo dicen, vos me parece que no. Si Yeyo en este caso es el protagonista, bancátela y asumilo”.

“No me parece correcto, acá estamos todos juntos, estaría bueno que aprendas mi nombre por lo menos”, retrucó Martu. “Que te lo diga él entonces. Detrás de cámara nos cruzamos y me dijo ‘te voté porque me lo dijo mi bailarina, decidió ella’”, sentenció Camila.

En ese momento, el actor intervino: “¿Tengo que responder?”. “¿No te acordás lo que me dijiste el otro día?”, preguntó la influencer. “Te dije que no teníamos otra opción”, contestó el ex Chiquititas. Martina defendió a su compañero al ver la situación: “Pero es una decisión de los dos también”. “Él me dijo otra cosa, pónganse de acuerdo”, cerró Homs.