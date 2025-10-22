El accidente ocurrió luego de que vecinos se acercaran a recolectar el combustible derramado. Las autoridades calificaron el hecho como “una tragedia nacional evitable”.

Una nueva tragedia golpeó este martes al estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, donde al menos más de 30 personas murieron y unas 45 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna cargado con combustible.

Según informaron fuentes policiales y de seguridad vial, el hecho ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando el vehículo perdió el control y volcó sobre una ruta en el área de Bida, provocando una fuga de gasolina. En cuestión de minutos, decenas de vecinos corrieron hasta el lugar para intentar recolectar el combustible derramado, sin imaginar que el camión estallaría poco después.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) confirmó que la explosión se produjo por una chispa generada en medio del derrame. “Se trata de una tragedia nacional innecesaria, nacida de la ignorancia, la codicia y el desprecio por las advertencias de seguridad”, señalaron en un comunicado oficial.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el fuego y remover los restos del vehículo.

El gobernador del estado de Níger, Mohamed Umaru Bago, expresó sus condolencias y lamentó la reiteración de este tipo de hechos:

“Es doloroso ver cómo la gente se acerca a camiones cisterna volcados para intentar sacar gasolina, ignorando el riesgo que eso implica. Este es otro evento trágico y difícil para nuestro pueblo y nuestro gobierno”.

En lo que va de octubre, más de 30 camiones cisterna han sufrido accidentes en rutas de la región, particularmente a lo largo del corredor Agaie–Bida, una de las vías más transitadas del país. Analistas locales atribuyen la alta frecuencia de siniestros a las malas condiciones de las carreteras y a la falta de una red ferroviaria eficiente que permita el transporte seguro de combustible. Vale la pena recordar que estas carreteras son las únicas conexiones con esta región del país.

La policía inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro e identificar tanto al conductor como al propietario del vehículo.

Nigeria atraviesa actualmente una profunda crisis energética y económica. Desde la eliminación de los subsidios a los combustibles, bajo la administración del presidente Bola Tinubu, los precios de la gasolina se han disparado, lo que ha generado mayor desesperación entre la población ante cualquier oportunidad de conseguir combustible.

“Cada litro perdido en un accidente se convierte en una trampa mortal para la gente que intenta sobrevivir”, resumió un trabajador del Sindicato Nacional de Petróleo y Gas (NUPENG), que pidió al gobierno reforzar las medidas de control y seguridad vial.

La tragedia de Níger se suma a una larga lista de accidentes similares en los últimos años, que dejan en evidencia una combinación letal de pobreza, falta de infraestructura y ausencia de conciencia sobre los riesgos del combustible.