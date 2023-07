La participante no logró destacarse en un clásico del certamen: la torre de profiteroles. En las redes sociales reaccionaron inmediatamente a su salida del ciclo.

En la última gala de eliminación, los participantes de MasterChef (Telefe) se enfrentaron a un desafío clásico del certamen: una torre de profiteroles rellenos de crema pastelera y cubiertos de caramelo. La prueba generó momentos de muchísima tensión y fueron varios los concursantes que tuvieron serios inconvenientes con la receta. Sin embargo, el jurado decidió que la peor performance fue la de María Sol y tuvo que abandonar la competencia.

La oriunda de Sampacho, Córdoba, cometió un error que los chefs consideraron imperdonable: sus berlinesas casi que no tenía relleno. “Se me rompió cuatro veces la manga y la última vez que se me rompió, se me salió el pico y por eso algunos están medios flojos”, explicó ella cuando estuvo frente a los especialistas en el momento de la degustación.

En ese sentido, Damián Betular, experto en pastelería, le dijo a la joven por qué no alcanzó el resultado que esperaba. “Si yo le incorporo la manteca ni bien sale del fuego, la manteca no emulsiona, por eso empieza a endurecer la crema pastelera. Podrías haber roto veinte mangas más, porque toda esa presión que hacías que vos creías que rellenabas, no rellenabas, era presión”, le dijo.

Así fue la despedida de María Sol de “MasterChef”

La despedida de María Sol fue muy emotiva, ya que los chefs solo tuvieron elogios cuando describieron su paso por el programa. “Te vamos a recordar por tu luz, por tu simpleza y, sobre todo, por hacernos conocer Sampacho”, le dijo Donato De Santis entre lágrimas.

A su turno, Damián Betular agregó: “Creo que Sampacho recibe a una nueva embajadora. Los que venimos del interior sabemos lo difícil que es hacerte conocer cuando venís de un pueblo chico, así que gracias”.

“A todos los argentinos le diste la posibilidad de ver una parte del país que mucho no se ve, pero que la mostraste vos. Con las ganas que tenés podés lograr lo que sea”, completó Germán Martitegui.

Por su parte, Wanda Nara se fundió en un abrazo con la “reina de Sampacho” y le dedicó unas emotivas palabras: “Sos muy joven, seguí ese camino que empezaste acá y podés hacer lo que quieras. ¡Queremos seguir viéndote brilla!”.

“Nunca pensé que me iba a cambiar la vida así. Todos quisieran estar en mi lugar, conocerlos a ustedes cuatro y a estos amigos que los quiero como si los conociera de toda la vida”, cerró la participante antes de dejar su delantal y retirarse entre aplausos del estudio.