Investigan la sospechosa muerte de un hombre en Chaco que fue encontrado con un disparo en la cabeza

Un hombre de 31 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza junto a su moto en un camino rural en Napenay, provincia del Chaco. El hecho ocurrió en la tarde del jueves y la víctima fue identificada como Facundo Gorzelowski, de 31 años.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano, en una zona vecinal al sur de la Ruta 16, según informaron fuentes policiales a Diario Norte.

La víctima yacía en posición de cúbito dorsal, con las piernas sobre una motocicleta Keller de 110 cc, color gris. De acuerdo con los primeros informes, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, específicamente un orificio de entrada en la parte posterior del cráneo, sin salida, lo que indica que fue ejecutado desde atrás.

El personal médico que acudió al lugar constató que Gorzelowski ya no presentaba signos vitales.

La División Criminalística y la División de Medicina Legal trabajaron en el lugar de los hechos bajo las directivas de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Fabián Soto.

El fiscal dispuso las primeras medidas judiciales, entre ellas la intervención de la División Investigaciones y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Además, se procedió a la incautación de un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 22 mm, con un cargador que contenía siete cartuchos, hallada en la cintura de la víctima, así como su teléfono celular, según informaron.

La investigación se orienta bajo la hipótesis de un posible homicidio. Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del caso mediante la toma de declaraciones a familiares y testigos.

En este contexto, la Policía demoró a un hombre identificado como M. J., mayor de edad, quien, de acuerdo con manifestaciones de allegados, habría tenido conflictos previos con Gorzelowski.

Mientras tanto, la Fiscalía y las fuerzas policiales continúan con las diligencias para determinar las circunstancias y los responsables del asesinato.