El tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, fue asesinado en su casa de Atizapán, en la capital de México. El crimen incluyó la ejecución de su esposa, Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, una empleada doméstica y el perro de la familia. El único sobreviviente fue un niño de seis años que se encontraba dentro del domicilio.

Tras darse a conocer la noticia, las autoridades detuvieron a dos personas. Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián Rosen, de 51 años, nacido en la Argentina, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia minutos antes del episodio, según informó Radio Fórmula.

Según las primeras reconstrucciones consignadas por el diario mexicano El Universal, los responsables habrían utilizado la relación de confianza que uno de ellos tenía con Meléndez Ochoa para ingresar al departamento.

Tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) determinaron que los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo y su esposa fueron localizados maniatados, al igual que su mascota. Por otro lado, la menor fue hallada con un impacto de arma de fuego en la cabeza y la empleada doméstica presentó impactos en la espalda.

A partir del hecho ocurrido el martes, la FGJEM detuvo a dos hombres. Además de Diego Sebastián -señalado como socio de Jonathan Meléndez Ochoa-, también fue detenido Gerardo “N”, investigado por su probable participación.

En las últimas horas, medios mexicanos también difundieron un video donde se lo puede ver a Diego Sebastián minutos antes del homicidio. Durante la grabación, que se extiende por casi 30 segundos, se lo ve al hombre, vestido de gorra, gafas oscuras y mochila esperando llegar al piso indicado. Antes de salir, voltea y mira fijamente a la cámara de videovigilancia sin emitir expresión.

ASÍ HABRÍA LLEGADO UNO DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN EL MULTIHOMICIDIO DE ATIZAPÁN



Imágenes difundidas en redes muestran a Diego Sebastián Rosen, señalado como uno de los presuntos implicados en el crimen de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia.



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“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En ese sentido, el funcionario detalló que lograron dar con el paradero de los principales sospechosos en menos de 24 horas.

“Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, concluyó García Harfuch.

Camilo Séptimo es una destacada banda de indie rock formada en la Ciudad de México a mediados de 2013. Además del fallecido Meléndez -quien se encargaba de los teclados y sintetizadores-, integran el grupo Manuel “Coe” Mendoza -voz principal y bajo-, y Erik Vázquez, en guitarra. Entre sus álbumes figuran Óleos (2017), Navegantes (2019) y Ecos (2022), y el EP inicial Maya (2014).