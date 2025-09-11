El influyente comentarista y activista conservador Charlie Kirk, cofundador y director general de Turning Point USA, murió en un hospital tras recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento universitario en Orem, Utah. El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes en la Universidad del Valle de Utah, generando conmoción y condenas de diversas figuras políticas.

Un sospechoso ya está bajo custodia de las autoridades. Según supo Noticias Argentinas, el incidente se produce en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos.

El ataque en el campus y la reacción

Videos difundidos en redes sociales desde el campus muestran a Kirk hablando bajo una carpa blanca cuando se escucha un único disparo. Inmediatamente, se ve a Kirk levantando su mano derecha mientras sangre brota de su cuello, seguido de jadeos y gritos de los espectadores que comienzan a correr.

Puede interesarte

Kirk estaba participando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, un evento que había generado controversia en el campus. Una petición online para prohibir su aparición había reunido casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su "compromiso con la libertad de expresión".

⚠️VEJA: Morre influenciador Charlie Kirk após ataque a tiros.

Aliado do presidente dos Estados Unidos discursava em universidade quando foi baleado.



Participe: https://t.co/MOSKAk7tG6 pic.twitter.com/5lqz69e3V1 — INFORME AGORA OFC (@informeagorarj) September 11, 2025

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios republicanos y demócratas lamentaron su deceso.

Charlie Kirk fundó Turning Point USA en 2012, a los 18 años, con el objetivo de promover ideas conservadoras de impuestos bajos y gobierno limitado en los campus universitarios. Su entusiasmo por confrontar a los liberales le ganó el apoyo de influyentes financiadores conservadores.

Puede interesarte

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó fervientemente a Donald Trump después de su nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente, durante la campaña electoral. Rápidamente, se convirtió en una figura habitual en la televisión por cable, destacándose en las "guerras culturales" y elogiando constantemente a Trump, quien, junto a su hijo, reciprocó el apoyo participando frecuentemente en las conferencias de Turning Point.

Este asesinato se suma a una serie de incidentes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota, ataques con bombas incendiarias en Colorado y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, además del tiroteo a Trump durante un mitin el año pasado.