Allí fue baleado en el cráneo un joven de 24 años que fue derivado inicialmente al hospital Iturraspe y luego trasladado al Cullen.

Allí le diagnosticaron herida de arma de fuego en zona del cráneo con orificio de entrada y sin salida. Su estado de salud fue siempre crítico y pasada las 3.30 horas se informó su deceso.

Por otra parte, en otro hecho de violencia, un joven de 23 años ingresó al hospital Cullen con una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho. Fue trasladado por el Servicios de Emergencias 107 desde la zona de Leheman y Javier de la Rosa.

Por el momento, las circunstancias en las que se produjeron los hechos siguen bajo investigación. Personal de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía trabajaron en los peritajes y tomando declaraciones para analizar las posibles líneas investigativas para esclarecer lo ocurrido.