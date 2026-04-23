La víctima tenía 37 años y fue baleada en la cabeza en Cullen al 1200 bis en la medianoche. Por el crimen fueron apresados dos hombres de 50 años

Un crimen tuvo lugar a última hora del miércoles en la zona noroeste de Rosario. Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en su casa y por el hecho se concretaron dos detenciones.

Fuentes policiales informaron que en la medianoche fue constatada la muerte de Matías Diep Asep de 37 años en Cullen 1200 bis, quien fue agredido con un arma de fuego en su vivienda. En el lugar se secuestró material balístico.

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Un vecino de la zona apuntó por el hecho contra un hombre, quien se habría retirado del domicilio en una moto roja. Efectivos policiales lograron dar con el hombre, quien fue identificado como Pablo B. de 50 años. También fue apresado por el hecho otro hombre, de la misma edad, llamado Mariano A.

Fuentes del ministerio de Seguridad confirmaron que Diep Asef presentaba antecedentes penales por aprehensión con arma de fuego, problemas de consumo problemáticos, entorno vinculado a comercialización de estupefacientes y grupo familiar con antecedentes por robo y robo calificado.

